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16.01.2021 (17:50)

В интересах инженерных войск продолжаются работы по созданию робототехнических комплексов тяжелого класса

В инженерных войсках Вооружённых Сил Российской Федерации продолжается развитие средств вооружения, отвечающих современным требованиям.

Так, в интересах войск создаются многофункциональные робототехнические комплексы тяжелого класса. Комплекс ИМРТК-РТ предназначен для проделывания проходов в противотанковых минных полях и сплошного разминирования местности от взрывоопасных предметов в режиме дистанционного управления.

Комплекс штурма и разграждения ИМРТК-ШР предназначен для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных работ в условиях огневого воздействия противника, в том числе для обеспечения продвижения инженерных штурмовых подразделений в условиях городских и промышленных застроек.

Также для повышения мобильности войск создаются новые средства, предназначенные для преодоления разрушений, препятствий и механизации земляных работ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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