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16.01.2021 (17:37)

В Воронежской области начались состязания за звание лучшего офицера-артиллериста общевойсковой армии ЗВО

В Воронежской, Белгородской, Курской областях стартовал первой этап конкурса по полевой выучке за звание лучшего офицера-артиллериста общевойсковой армии Западного военного округа.

В ходе состязаний военнослужащие выполнили нормативы по технической, специальной, тактической, инженерной, военно-медицинской и огневой подготовке, а также продемонстрировали навыки вождения самоходных артиллерийских установок «Мста-СМ2» и артиллерийских тягачей «Медведь».

На первом этапе соревнований офицеры-артиллеристы решали задачи по стрельбе различными боеприпасами прямой наводкой и из закрытых огневых позиций, а также корректировали огонь батарей с использованием систем беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Всего в отборе и 1 этапе соревнований приняло участие около 70 офицеров-артиллеров общевойсковой армии ЗВО, задействовано около 50 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 500 военнослужащих обеспечения конкурсной программы.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Западный военный округ , Соревнования
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