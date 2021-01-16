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16.01.2021 (17:00)

Военные полицейские общевойсковой армии ЗВО приступили к проведению первого этапа конкурса АрМИ-2021 «Страж порядка» в 10 военных гарнизонах

Военные полицейские общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к проведению первого этапа конкурса Армейских международных игр-2021 «Страж порядка» в 10 военных гарнизонах ЗВО.

Военнослужащие преодолели полосу препятствий, которая включает в себя более 40 преград и заграждений: скалодромы, препятствия из колючей проволоки, болотные дебри, участки условного химического заражения, а также канатные дороги. На протяжении всей полосы препятствий были размещены огневые точки для выполнения упражнений контрольных стрельб из автоматов Калашникова АК-74М и пистолетов Макарова ПМ, а также для метания гранат на точность.

В ходе прохождения этапа по мастерству управления техникой военнослужащие продемонстрировали навыки экстремального вождения патрульных автомобилей, оказания первой медицинской помощи и задержания нарушителя.

Всего в первом этапе конкурса «Страж порядка» принимают участие около 200 военных полицейских общевойсковой армии ЗВО, лучшие из которых представят свои воинские части и соединения на армейском этапе.

В обеспечении 1 этапа конкурса участвовали более 700 военнослужащих, было задействовано свыше 80 единиц военной и специальной техники войск Воронежского, Белгородского, Курского, Брянского, Смоленского, Валуйского, Богучарского, Клинцовского, Почепского и Коломенского военных гарнизонов ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , АрМИ , ВАИ , Соревнования , Страж порядка
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