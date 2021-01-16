16.01.2021 (17:20)

Около 300 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО приняли участие в первом этапе конкурса АрМИ-2021 «Чистое небо» в Курской области

Около 300 военнослужащих зенитной ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Курской области, приняли участие в первом этапе международного конкурса АрМИ-2021 «Чистое небо».

В программу соревнований входит экстремальное вождение бронетранспортёров БТР-80, стрельба из автоматов АК-74М с применением механического прицела и 12,7-мм пулемётов «Корд» из различных положений, прохождение 400-метровой полосы препятствий в полном снаряжении индивидуальной защиты и метание гранаты на точность.

Главным этапом подготовки являются электронные пуски из переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» и «Стрела» по воздушным целям на расстоянии от 3 до 20 км, имитирующим вертолёты и беспилотные летательные аппараты условного противника. Стрельба проводится как с места, так и стоя в люке боевой машины.

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