16.01.2021 (16:53)

Около 50 дополнительных пунктов обогрева развернули для военнослужащих ЗВО в шести областях России

Около 50 специальных пунктов обогрева личного состава дополнительно развернуто на военных полигонах общевойсковой армии Западного военного округа в 6 областях Центрально-Черноземного региона в связи с приходом снежного циклона и заморозков.

В связи с резким среднесуточным похолоданием до 24 градусов мороза и обильным снегопадом выросла угроза простудных, вирусных инфекционных заболеваний. Командованием воинских частей и соединений приняты дополнительные меры по сохранению здоровья военнослужащих. Для предотвращения переохлаждения во время занятий и работ в полевых условиях оборудованы стационарные и мобильные пункты обогрева личного состава, в том числе и металлические модули с отопителями и запасами топлива.

Также в программу обучения военнослужащих внесены изменения по нахождению подразделений на открытом воздухе в зависимости от погодных условий и температуры.

Всего 80 пунктов обогрева на территории военных полигонов в Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской, Московской областях создали комфортные условия для обучения более 10 тыс.военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, которые приступили к обучению в январе 2021 года.

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