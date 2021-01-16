16.01.2021 (16:40)

Новороссийские десантники первыми в ВДВ вакцинируются вторым компонентом препарата «Спутник V»

Спустя 21 день после вакцинации первым компонентом препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») личный состав Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения приступил к получению профилактических прививок вторым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции.

Днем ранее вторая партия препарата в количестве 300 ампул была доставлена в специальных термических контейнерах с установленной температурой в отдельный медицинский отряд (аэромобильный) соединения, дислоцированный в Анапе.

В течение трех недель после получения первого компонента вакцины личный состав постоянно находился под наблюдением медицинского персонала.

Перед началом процедуры военнослужащие проходили обязательный комплексный медицинский осмотр, включающий измерение артериального давления и температуры тела, аускультацию (выслушивание) звуков, исходящих от лёгких и бронхов, и, при отсутствии жалоб на самочувствие, следовали в процедурный кабинет, где им был введен второй компонент вакцины.

До конца января в соединении ожидается поставка еще 1,5 тыс. доз вакцины.

Вакцинация личного состава Воздушно-десантных войск проходит в плановом порядке.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице