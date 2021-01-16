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16.01.2021 (16:27)

Зенитный ракетный полк Западного военного округа, оснащённый системой С-400 «Триумф», выполнил электронные пуски в рамках проверки боевой готовности

Сегодня в Ленинградской области в рамках проверки боевой готовности зенитный ракетный полк, оснащённый системой С-400 «Триумф», выполнил электронные пуски.

В ходе проверки боевые расчеты полка совершили марш в заданный район, преодолевая участки пересеченной местности и отражая нападение условных разведывательно-диверсионных групп, затем осуществили развертывание в боевое положение специальной техники командного пункта и зенитных ракетных дивизионов, произвели маскировку позиций, а также заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне военных и государственных объектов.

Особое внимание было уделено отработке действий расчетов при выполнении задач отражения массированного ракетного авиационного удара условного противника с проведением электронных пусков зенитных управляемых ракет.

К проверочным мероприятиям привлекается более 500 военнослужащих, более 80 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Ракетные войска , Западный военный округ
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