16.01.2021 (16:15)

На Северном флоте стартовал чемпионат по армейскому гиревому рывку

В спортивном комплексе «Старт» главной базы Северного флота — Североморска — начался ежегодный флотский чемпионат по армейскому гиревому рывку.

Открыл соревнования заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев, который напутствовал участников на упорную борьбу и волю к победе.

В турнире принимают участие девять команд от основных объединений и соединений. Состязания проводятся в пяти весовых категориях: до 65, 75, 85, 95 и свыше 95 килограммов. Спортсмены разделены на три возрастные группы: до 30, с 30 до 40 и старше 40 лет. В чемпионате также участвуют и представительницы прекрасного пола.

Общий результат участников будет складываться по сумме баллов за два упражнения — толчок и рывок гири.

Всего в соревнованиях примут участие более 80 военнослужащих различных категорий, от рядовых до офицеров.

Справочно:

Гиревой рывок — одна из дисциплин классического двоеборья в гиревом спорте. Принцип прост: участник поднимает снаряд, качает гирю назад между ног и вырывает её над головой одним движением. Приставка «армейский» вносит в соревнования некоторые коррективы. Например, все участники должны выступать исключительно в военной форме. Также разрешено неограниченное количество смены рук. На выполнение упражнения дается 12 минут, при этом используются снаряды трёх весов: 16, 24 и 32 килограмма. От их выбора зависит подсчет засчитанных рывков.

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