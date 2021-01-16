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16.01.2021 (15:56)

Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота выполнили стрельбы из стрелкового оружия на полигонах Калининградской области

Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота на полигонах в Калининградской области выполнили стрельбы из стрелкового оружия в рамках плановых занятий по огневой подготовке.

На занятиях офицеры и прапорщики соединений и воинских частей выполняли упражнения стрельб из пистолета Макарова, а военнослужащие по призыву и контракту, проходящие службу на должностях рядовых и сержантов, стреляли из автоматов и пулеметов Калашникова.

Кроме того, в ходе занятий по огневой подготовке с военнослужащими объединения проводилась тренировка в однообразии прицеливания, выполнены нормативы по неполной разборке и сборке автомата, скрытому перемещению к огневому рубежу и заряжанию магазина учебными патронами.

Всего в мероприятии боевой подготовки принимали участие около 1000 военнослужащих.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Боевая подготовка
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