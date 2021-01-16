16.01.2021 (15:28)

В Пскове торжественно отметили 95-ю годовщину гвардейского десантно-штурмового Черноморского полка имени Александра Невского

Накануне в Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении торжественно отметили 95-ю годовщину гвардейского десантно-штурмового Черноморского ордена Кутузова полка имени Александра Невского.

В рамках праздничных мероприятий, посвященных этой знаменательной дате, в соединении прошел митинг на плацу воинской части и торжественное собрание в клубе полка.

За усердие, высокие показатели в служебной деятельности и доблесть, проявленные во время военной службы, особо отличившиеся военнослужащие были награждены памятными медалями и грамотами.

Кроме того, личный состав разведывательной роты полка провел показательные выступления с демонстрацией приемов рукопашного боя.

Выступая перед личным составом воинской части, командир Псковского соединения ВДВ гвардии генерал-майор Сергей Чубарыкин отметил, что 95 лет — это существенный срок для полка, овеянный славой, примерами мужества и героизма.

«Офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты мужественно выполняли и продолжают выполнять все боевые задачи, поставленные Родиной», — подчеркнул командир соединения, пожелав военнослужащим здоровья и успехов в служебной деятельности.

По окончании митинга командование Псковского соединения и почетные гости возложили цветы к мемориалу погибшим героям-десантникам на Аллее Героев воинской части, после чего состоялось торжественное собрание и праздничный концерт в клубе воинской части.

Справочно:

Основой для создания нового подразделения стал 221-й стрелковый полк, входивший в состав Таманской дивизии. Это легендарное войсковое соединение было сформировано в 1926 году в Краснодаре. Звание гвардейского и сегодняшний номер полк получил 6 марта 1943 года по окончании Сталинградской битвы.

С 1 марта 1949 года полк в полном составе дислоцируется на территории Псковской области.

По окончании Второй мировой войны полк регулярно принимал участие в войсковых учениях различного уровня.

В 1988 году личный состав полка принимал участие в миротворческой миссии в Ереване и Кировабаде. Помогал ликвидировать последствия землетрясения в Армении в городе Спитак.

В 1989 и 1990 годах принимал участие в наведении порядка в Баку.

В качестве миротворческих сил ООН подразделения полка принимали участие в миротворческих миссиях в Югославии, Приднестровье, Южной Осетии и Абхазии.

С 1994 по 1995 год полк принимал участие в Операции по восстановлению конституционного порядка в Чечне. В 1999 и 2004 годах полк участвовал в контртеррористической операции на территории Северного Кавказа.

В 2008 году подразделения воинской части участвовали в операции по принуждению Грузии к миру.

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