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16.01.2021 (15:00)

Связисты ЦВО создали единую систему управления войсками на учении в Поволжье

Связисты Центрального военного округа (ЦВО) на территории Оренбургской, Самарской и Пензенской областей создали единую систему управления войсками. К учению были привлечены специалисты связи соединений и воинских частей 2-й общевойсковой гвардейской армии.

В практических действиях приняли участие около 1000 военнослужащих, было задействовано более 150 единиц военной техники, в том числе современные радиостанции Р-166-0,5 на базе бронетранспортеров, командно-штабные машины Р-149АКШ, защищенные мобильные комплексы связи МК-ЗВКС, станции спутниковой связи Р441ЛМ и радиорелейные станции Р-419 Л1 и автоматизированные подвижные единицы АПЕ-5.

Военнослужащие развернули технику, отработали задачи по организации и защите проводных, радиорелейных и спутниковых каналов управления. В качестве резервных каналов связи были созданы защищенные высокоскоростные линии на основе оптического волокна.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Учения , Войска связи
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