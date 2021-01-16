16.01.2021 (14:10)
Более 9 тыс. военнослужащих молодого пополнения РВСН пройдут мероприятия по вводу в строй
Более 9 тыс. военнослужащих молодого пополнения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) пройдут мероприятия по вводу в строй.
В течение полутора месяцев с призывниками будет проведен интенсивный курс боевой подготовки, который включает в себя занятия по огневой и строевой подготовкам. Также будут проведены занятия по изучению уставов Вооруженных Сил Российской Федерации и основ радиационной, химической и биологической защиты, а также сдача зачетов по выполнению контрольных стрельб из автомата Калашникова.
Перед началом курса боевой подготовки военнослужащие пройдут медицинские осмотры и все необходимые инструктажи.
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