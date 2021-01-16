16.01.2021 (13:30)

С начала учебного года с военнослужащими армейского корпуса Черноморского Флота проведено более 100 занятий по вождению техники

С начала учебного года с военнослужащими армейского корпуса Черноморского Флота в рамках совершенствования боевой подготовки проведено более 100 занятий по вождению гусеничной и колесной техники.

Сейчас на всех полигонах армейского корпуса, расположенных на территории Республики Крым, проходит интенсивная подготовка военных водителей.

В мероприятиях задействованы экипажи танковых, мотострелковых и артиллерийских подразделений армейского корпуса Черноморского флота.

Очередным этапом подготовки экипажей боевых машин станет преодоление различных видов препятствий, в том числе водной преграды, которая является одной из самых сложных для экипажей военной техники.

Перед практическими занятиями военнослужащие изучают требования безопасности и отрабатывают аварийное покидание машин на специальных тренажерах.

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