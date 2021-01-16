16.01.2021 (12:46)

На российской военной базе в Таджикистане началась подготовка к празднованию Крещения Господня

На российской военной базе в Таджикистане начались приготовления к празднованию православного праздника Крещение Господне.

Традиционные крещенские купания состоятся в военных городках Душанбе и Бохтар. Для этого события военнослужащие подготовят две купели. В местах крещенских купаний, во избежание заболеваний личного состава, будут оборудованы пункты обогрева и переодевания с установленными в них тепловыми пушками, а также организовано дежурство медицинских бригад.

Торжественное ночное богослужение и крестный ход состоятся в войсковом храме Иверской иконы Божьей Матери. Чин великого освящения воды совершит помощник командира военной базы по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко. В обряде водоосвящения и купаниях примут участие командир российского соединения полковник Сергей Горячев, военнослужащие из числа православных верующих и члены их семей. Также на полигоне Ляур для верующих военнослужащих, находящихся на полевых занятия по боевой подготовке, состоится праздничное богослужение и окропление святой водой.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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