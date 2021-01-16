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16.01.2021 (13:05)

Экипаж большого десантного корабля «Минск» Балтийского флота выполнил артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям

В соответствии с планом боевой подготовки флота экипаж большого десантного корабля (БДК) «Минск» Балтийского флота (БФ) отработал вторую курсовую задачу (К-2) с выполнением артиллерийских стрельб по мишеням, имитирующим боевые корабли и средства воздушного нападения условного противника.

Выполнение элементов курсовой задачи в море проводилось под руководством командующего Балтийским флотом адмирала Александра Носатова. На борту БДК «Минск» вместе с командующим флотом находились командиры соединений надводных кораблей Балтийской военно-морской базы, которые наблюдали за практическими действиями экипажа десантного корабля.

В морских полигонах экипаж корабля отработал элементы боя по отражению атак малоразмерных морских судов и ударов средств воздушного нападения. Боевые стрельбы выполнялись как в дневное, так и в ночное время.

Следующим этапом боевой подготовки для БДК станет выполнение задач по доставке морем и высадке морского десанта на необорудованное побережье.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ
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