16.01.2021 (12:33)

Крупнейшему политехническому вузу Минобороны России — Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского — 309 лет

16 января Военно-космическая академия (ВКА) имени А.Ф. Можайского отмечает 309-ю годовщину со дня своего образования.

ВКА имени А.Ф. Можайского — первое в России военное учебное заведение, в котором осуществлялось политехническое обучение. Академия ведет свою историю от Инженерной школы, созданной по указу Петра I от 16 января 1712 года.

В настоящее время ВКА имени А.Ф. Можайского — системообразующий политехнический вуз Министерства обороны Российской Федерации, ведущий учебный, научный и методический центр в области военно-космической деятельности, современных инфотелекоммуникационных технологий, а также технологий сбора и обработки специальной информации.

Главная задача академии — подготовка высококвалифицированных офицеров с глубокими инженерными знаниями для частей и подразделений Космических войск, проведение научных исследований в интересах Воздушно-космических сил, которые располагают самыми совершенными ракетно-космическими системами, вобравшими в себя новейшие достижения современной науки начала ХХI века.

Образование, которое получают выпускники в ВКА, в полной мере соответствует тем требованиям, которые предъявляются к офицерам во время прохождения военной службы. В академии проводится подготовка офицеров по более чем 40 военным специальностям, многие из которых не имеют аналогов в нашей стране.

Подготовка специалистов по специальностям, связанным с ракетно-космической обороной, контролем космического пространства и военной картографией осуществляется в Российской Федерации только на базе ВКА имени А.Ф. Можайского.

9 мая 2020 года состоялся очередной выпуск офицеров и прапорщиков из стен академии. Из 1100 выпускников почти 200 отличников учебы — золотых медалистов и краснодипломников.

Профессиональная деятельность выпускников нацелена на обеспечение полного цикла подготовки, запуска и управления ракет-носителей и космических аппаратов, а также выполнение задач контроля функционирования космических аппаратов и космического пространства, обработки различной специальной информации, поступающей с них.

В сентябре 2020 года на первый курс ВКА имени А.Ф. Можайского зачислены более 1000 курсантов. При сдаче вступительных экзаменов конкурс среди абитуриентов, желающих проходить обучение в академии, составил от 6 до 20 человек на место в зависимости от выбранной специальности.

Учебно-материальная база академии включает около 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, почти 6 тыс. средств вычислительной техники, современные технические средства обучения и мощную тренажерную базу.

Академия обладает значительным потенциалом для проведения научно-исследовательской деятельности. База для выполнения научных исследований насчитывает 109 специализированных научных лабораторий. В их составе имеется 26 образцов испытательного оборудования и 31 уникальный образец вооружения и военной техники. Для проведения научных исследований, испытаний и отработки соответствующих технологий в академии функционируют единственная в Вооружённых Силах Российской Федерации лётная лаборатория «Фотон», аттестованная безэховая камера, а также баллистические стенды, стенды радиационных испытаний, аэродинамические трубы, вакуумные камеры и др.

На базе академии функционируют 63 общепризнанные научные школы. Одна из них признана ведущей научной школой России, а 12 — внесены в Реестр ведущих научных и научно-педагогических школ Санкт-Петербурга.

Научно-педагогический потенциал академии составляют 132 доктора наук, 833 кандидата наук, 104 профессора, 420 доцентов. Около 40 человек имеют почетные звания: заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный работник высшей школы РФ, заслуженный военный специалист РФ, заслуженный работник физической культуры РФ. Около 150 работников академии награждены знаками почетных работников высшего профессионального образования Российской Федерации, 115 человек — почетные работники науки и техники Рф.

Подразделениями академии только в 2020 году выполнено более 100 научно-исследовательских работ, проведено 15 всероссийских конференций и научно-деловых мероприятий по космической тематике и информационным технологиям, в которых приняли участие ведущие ученые и представители промышленности.

Кроме того, в рамках выполнения оперативных заданий, академия участвует в мероприятиях Минобороны России по проверке, разработке и апробации основных концепций, положений, наставлений и других нормативных и правовых документов Вооружённых Сил Российской Федерации.

Справочно:

ВКА имени А.Ф. Можайского — одно из старейших военных учебных заведений страны — ведет свою историю от Инженерной школы, созданной по указу Петра I от 16 января 1712 г. Это было первое в России военное учебное заведение, в котором осуществлялось политехническое обучение.

В 1758 году Инженерная школа преобразована в Артиллерийскую и инженерную дворянскую школу. В 1762 году — в Артиллерийский инженерный шляхетный корпус, в 1800 году — во Второй кадетский корпус.

Исторические предшественники академии подарили России славную плеяду защитников Отечества, известных военачальников, прославленных полководцев среди которых: главнокомандующий русскими армиями генерал-фельдмаршал граф и светлейший князь М.И. Голенищев-Кутузов-Смоленский, герои Отечественной войны 1812 года генералы Г.П. Веселитский, М.Н. Бороздин, Е.И. Властов, И.С. Дорохов, В.Д. Илловайский, П.М. Капцевич, П.А. Козен, В.Г. Костенецкий, К.Ф. Левенштерн, А.П. Никитин, А.Н. Сеславин, К.К. Сиверс, Л.М. Яшвиль.

Выпускники Второго кадетского корпуса — генералы А.Д. Засядько и П.А. Козен — внесли неоценимый вклад в организацию производства боевых ракет и подготовку офицеров для ракетных рот.

В XX век Второй кадетский корпус вступил со структурой, мало отличающейся от той, которая существовала в момент его создания.

31 января 1910 года состоялось событие, имеющее историческое значение для Второго кадетского корпуса. В Высочайшем повелении императора Николая II было объявлено: «Вследствие установленной по историческим данным преемственности Второго кадетского корпуса от учрежденной императором Петром I 16 января 1712 года в г. Москве Инженерной школы, Государь император в 31 день января сего года высочайше повелеть соизволил отдать второму кадетскому корпусу старшинство со дня учреждения названной школы, то есть с 16 января 1712 года».

В соответствии с повелением императора с 1912 года корпус стал именоваться Вторым кадетским имени Петра Великого корпусом.

Революция 1917 года положила конец существованию Второго кадетского корпуса. Временное правительство предприняло неудачную попытку реформирования кадетских корпусов в России, а в планах военного строительства советской власти вообще не было места для старой системы военного образования, неотъемлемой частью которой на протяжении двух веков был Второй кадетский корпус. Приказом народного комиссара по военным и морским делам №11 от 14 ноября 1917 года прием во все военно-учебные заведения был прекращен.

В 30-х годах XX века в зданиях бывшего Второго кадетского корпуса были размещены два военных учебных заведения Военно-воздушных сил — Военно-техническая школа Красного воздушного флота и Военно-теоретическая школа Красного воздушного флота. В этих учебных заведениях готовили офицеров для Военно-воздушных сил Красной Армии. В разные годы здесь учились прославленные летчики – Герои Советского Союза А.В. Ляпидевский, Н.П. Каманин, Г.Ф. Байдуков, В.А. Коккинаки, М.Т. Слепнев.

Приказом Министра обороны Российской Федерации от 22 сентября 1994 года № 311 установлена правопреемственность академии и Инженерной школы, созданной Петром I, определена дата создания академии — 16 января 1712 года.

ВКА имени А.Ф. Можайского, входящая в состав Воздушно-космических сил, — это системообразующий политехнический вуз Минобороны России, ведущий учебный, научный и методический центр в области военно-космической деятельности, инфотелекоммуникационных технологий, технологий сбора и обработки специальной информации.

Академия осуществляет подготовку кадров для Воздушно-космических сил, других, видов и родов войск ВС РФ, органов военного управления, федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба.

В настоящее время ВКА осуществляет подготовку по следующим образовательным программам:

- со средним профессиональным образованием по шести военным специальностям в рамках шести федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования;

- с высшим образованием по программам специалитета по 41 военной специальности в рамках 14 федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования;

- с высшим образованием по программам магистратуры по трем военным специальностям и двум специализациям в рамках двух федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования;

- с высшим образованием по программам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре по 14 научным специальностям в рамках направления подготовки Военные науки;

- по более чем 100 дополнительным образовательным программам переподготовки и повышения квалификации.

Научно педагогический потенциал академии составляет более 130 докторов наук и свыше 830 кандидатов наук.

Сложившиеся традиции обучения и воспитания слушателей и курсантов — составляют прочную основу для качественной подготовки военных кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации.

С апреля 2014 года академию возглавляет доктор технических наук, профессор генерал-лейтенант Максим Пеньков, выпускник академии 1984 года.

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