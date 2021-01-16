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16.01.2021 (12:20)

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Северного флота заступили на опытное боевое дежурство на архипелаге Новая Земля

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ отдельного смешанного авиационного полка Северного флота заступили на опытное боевое дежурство по охране Государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве на архипелаге Новая Земля.

Торжественный ритуал заступления на боевое дежурство прошел на аэродроме Рогачево.

Несение опытного боевого дежурства истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ на архипелаге Новая Земля позволит существенно расширить область применения истребительной авиации Северного флота в Арктике и значительно увеличить зону контролируемого воздушного пространства над акваторией Северного морского пути.

В 2020 году истребители-перехватчики МиГ-31БМ уже выполняли ряд учебных задач с аэродрома Рогачево на Новой Земле.

Несколькими годами ранее на Новой Земле на боевое дежурство по охране воздушного пространства Российской Арктики заступил зенитный ракетный полк соединения противовоздушной обороны 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота, на вооружении которого стоят зенитные ракетные системы С-400 «Триумф».

Справочно:

Самолеты МиГ-31БМ — современная версия сверхзвукового истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия. Он предназначен для обнаружения и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах в любое время суток и в любых погодных условиях.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Истребительная авиация , Арктика , ВВС , Авиация
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