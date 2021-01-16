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16.01.2021 (11:55)

В Краснодарском крае в 2020 году военная автоинспекция ЮВО провела около 50 мероприятий по безопасности дорожного движения

В Краснодарском крае за прошедший 2020 год инспекторы дорожно-патрульной службы военной автомобильной инспекции (ВАИ) Южного военного округа (ЮВО) провели около 50 мероприятий, направленных на безопасность дорожного движения в рамках Единого дня водителя.

Лекции, теоретические и практические занятия проводились в более 40 воинских частях, расположенных на территории Краснодарского края. Общее количество участников составило более 5 тысяч военнослужащих, среди которых водители штатной военной техники и водители личного автотранспорта.

Особое внимание в ходе мероприятий было уделено соблюдению правил дорожного движения (ПДД) военнослужащими и снижению скоростного режима при управлении транспортными средствами в населенных пунктах.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , ВАИ , Черноморский флот
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