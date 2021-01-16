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16.01.2021 (11:35)

Более 13 тыс. военнослужащих ЦВО привиты вакциной от коронавируса

Более 13 тыс. военнослужащих соединений и частей, дислоцированных на территории Центрального военного округа (ЦВО), были привиты вакциной с декабря прошлого года.

В первую очередь были привиты военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей. Также в приоритетном порядке вакцинацию прошли военнослужащие батальонных тактических групп.

Всего в ближайшее время военными медицинскими учреждениями планируется вакцинировать более 100 тыс. военнослужащих соединений и частей, расположенных на территории округа. Постановка прививок от коронавируса проводится добровольно на основании согласия вакцинируемых.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование военнослужащих о воздействии препарата «Гам-Ковид-Вак» на организм человека, его возможных побочных эффектах. Вакцинация проводится только после подписания военнослужащим согласия на введение компонентов препарата.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Медицина , Центральный военный округ , Социальное развитие
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