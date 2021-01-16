16.01.2021 (11:10)

Более 30 онлайн и офлайн мероприятий для военнослужащих провел ЦОК ВКС в период новогодних и рождественских праздников

В период с 30 декабря 2020 года по 14 января 2021 года на сайте Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил и на официальных страницах в социальных сетях прошел ряд праздничных мероприятий в онлайн формате, подготовленных совместно с домами офицеров ВКС, находящимися на территории гарнизонов ВКС по всей России. В их числе многочисленные концерты, поздравления, встречи с известными людьми и занятия с юнармейцами.

Праздничные программы были подготовлены совместно с такими домами офицеров: «126 Дом офицеров (гарнизона)» МО РФ (пос. Шайковка, Калужская область), «131 Дом офицеров (гарнизона)» МО РФ (пос. Серышево, Амурская область), «123 Дом офицеров (гарнизона)» МО РФ (г.Плесецк, Архангельская область), «15 Дом культуры Российской армии» МО РФ (пос. Серпухов-15, Московская область), «Дом офицеров Армавирского гарнизона» МО РФ (г. Армавир, Краснодарский край), ВИА «Экипаж» ГЛИЦ (г. Ахтубинск, Астраханская область), Народный вокальный ансамбль «Форсаж» (г.Белая, Иркутская область). Записи программ транслировались в воинских частях несколько раз в течение выходных и праздничных дней. Таким образом, все военнослужащие смогли принять участие в праздничных мероприятиях без риска заноса и распространения коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что в этот период были проведены и многочисленные мероприятия в офлайн режиме. 31 декабря Дед Мороз и Снегурочка поздравили военнослужащих ВКС, находящихся на лечении в Филиале №1 ГВКГ им. Н.Н.Бурденко. После наступления нового года силами творческой группы и клубных формирований ЦОК ВКС проведены ряд детских новогодних представлений «Новогоднее чудо» и «Елка желаний» для детей военнослужащих ВКС. Творческая группа ЦОК ВКС организовала и провела в офицерских клубах на территории Подмосковья три праздничных концерта в городах Долгопрудном, Ногинске и поселке Чкаловский для военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала.

В период рождественских гуляний на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации для многочисленных гостей в эти дни выступили артисты и творческие коллективы, входящие в клубные формирования «Высота» и «Взлет» Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил. Дед Мороз и Снегурочка посетили в эти дни и поздравили в воинских частях командный состав и военнослужащих, несущих боевое дежурство и наряды.

Всего в этот период были проведены более 30 мероприятий, в которых в онлайн и офлайн режиме приняли участие более 10 тысяч человек.

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