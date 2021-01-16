16.01.2021 (10:53)
У главного храма ЮВО в Ростове-на-Дону оборудуют купели для крещенских купаний
Возле храма Святого Георгия Победоносца – главного храма Южного военного округа (ЮВО), расположенного в Ростове-на-Дону на
ул. 339-й Стрелковой дивизии, 18 и 19 января будет организован обряд освящения воды и крещенское купание.
Рядом с храмом военные инженеры ЮВО оборудуют резервуары-купели с проточной водой, объединенные общим помостом.
Подразделения материально-технического обеспечения 150-й мотострелковой дивизии установят обогреваемые палатки для переодевания, развернут полевые кухни для приготовления горячего чая и бутербродов.
После проведения обряда освящения воды будет организовано крещенское купание, в котором примут участие военнослужащие Ростовского-на-Дону гарнизона.
Для подсветки купелей в вечернее время будут задействованы аэродромные посадочные прожекторы АПП-90. Музыкальное сопровождение мероприятия обеспечат художественные коллективы гарнизона, ансамбль песни и пляски ЮВО, военный оркестр. В репертуаре – популярные песни о зиме и музыкальные композиции русской классики.
Безопасность проведения мероприятия возложена на подразделения военной полиции, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты.
Военные медики на базе пневмокаркасного модуля развернут медицинский пункт, а также проконтролируют соблюдение антивирусных ограничений, обеспечив всех участников защитными медицинскими масками и санитайзерами.