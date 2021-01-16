16.01.2021 (10:35)

На российской военной базе в Южной Осетии началась подготовка к Армейским международным играм-2021

Военнослужащие российской военной базы в Южной Осетии приступили к отбору участников первого этапа соревнований по полевой выучке, проходящего в рамках Армейских международных игр-2021 (АрМИ-2021).

В ходе отбора сильнейших кандидатов военнослужащие ЮВО принимают участие в состязаниях конкурсов «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Мастер артиллерийского огня», «Уверенный прием», «Чистое небо», «Военное ралли», «Отличники войсковой разведки» и других.

Всего к отборочному этапу привлечено около 20 танковых экипажей и экипажей БМП-2, свыше 15 снайперских пар, более 10 минометных расчетов, около 10 расчетов ПЗРК и зенитных установок, свыше 100 водителей автомобилей «Урал» и КамАЗ. Целью данного этапа подготовки является предварительная оценка профессиональных навыков экипажей боевых машин и выявления лучших команд для участия в армейском этапе конкурсов АрМИ-2021.

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