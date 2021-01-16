16.01.2021 (10:22)
Военнослужащие ЮВО в Абхазии совершат обряд омовения в святой воде в ходе празднования Крещения Господня
В Абхазии в ходе празднования Крещения Господня военнослужащие российской военной базы со своими семьями совершат обряд омовения в святой воде в установленных купелях.
Все желающие смогут принять участие в праздничном богослужении в войсковом храме (в честь святителя Николая) военной базы, после чего совершить обряд омовения.
Также крещенские купания будут организованы на прибрежной части соединения ЮВО на берегу Черного моря в специально оборудованном водном пространстве.
Вблизи купелей оборудуют отапливаемые армейские палатки, а также будут дежурить специалисты медицинской службы. После омовения всем участникам выдадут горячий чай и солдатскую кашу.
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