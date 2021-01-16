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16.01.2021 (10:10)

Впервые курсанты Военного университета прошли стажировку в соединениях и воинских частях Каспийской флотилии

В соединениях и воинских частях Каспийской флотилии (КФл) впервые прошли войсковую стажировку курсанты факультета психологии Военного университета Министерства обороны Российской Федерации.

Прохождение войсковой стажировки – полезный опыт для курсантов перед выпускными экзаменами. Будущие офицеры приобретают знания, умения, навыки, практику в деятельности начальников групп психологической работы.

Под руководством опытных офицеров КФл курсанты провели плодотворную работу в контакте с личным составом подразделений.

В ходе практики курсанты проводили психологическое консультирование военнослужащих, а также их семей, организовывали различные мероприятия, в том числе профессионально-психологический отбор граждан, поступающих на военную службу по контракту. Также они обрабатывали полученную информацию, писали заключения на каждого человека, проводили психологические тренинги в подразделениях.

В ходе стажировки курсанты проводили эмпирические исследования для выпускной квалификационной работы.

Войсковая стажировка курсантов проводится в целях приобретения и совершенствования практических навыков в выполнении обязанностей по должностному предназначению, углубления и закрепления полученных знаний.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военный университет , Южный военный округ , Военное образование
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