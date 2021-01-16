16.01.2021 (09:55)

В Карачаево-Черкесии мотострелки ЮВО поздравили ветерана Великой Отечественной войны со 100-летним юбилеем

Ветерана Великой Отечественной войны Хызыра Темирова со 100-летним юбилеем поздравили военнослужащие горной мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО) и представители администрации города Теберда Карачаево-Черкесской Республики.

Памятные подарки и поздравления Хызыр Алиевич принял у себя дома в окружении большой семьи. От командования ЮВО и коллектива горной мотострелковой бригады офицеры пожелали фронтовику крепкого здоровья и бодрости духа.

Хызыр Алиевич встретил Великую Отечественную войну в 1941 году на границе с Польшей в городе Перемышль. После воевал на Курской дуге, на Северо-Кавказском фронте в горно-стрелковой дивизии, на Кубани. В составе I Украинского фронта форсировал Днепр. Трижды был тяжело ранен.

Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, медалью «За Отвагу», «За победу над Германией», «За боевые заслуги» и многими другими.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице