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16.01.2021 (09:55)

В Карачаево-Черкесии мотострелки ЮВО поздравили ветерана Великой Отечественной войны со 100-летним юбилеем

Ветерана Великой Отечественной войны Хызыра Темирова со 100-летним юбилеем поздравили военнослужащие горной мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО) и представители администрации города Теберда Карачаево-Черкесской Республики.

Памятные подарки и поздравления Хызыр Алиевич принял у себя дома в окружении большой семьи. От командования ЮВО и коллектива горной мотострелковой бригады офицеры пожелали фронтовику крепкого здоровья и бодрости духа.

Хызыр Алиевич встретил Великую Отечественную войну в 1941 году на границе с Польшей в городе Перемышль. После воевал на Курской дуге, на Северо-Кавказском фронте в горно-стрелковой дивизии, на Кубани. В составе I Украинского фронта форсировал Днепр. Трижды был тяжело ранен.

Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, медалью «За Отвагу», «За победу над Германией», «За боевые заслуги» и многими другими.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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