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16.01.2021 (09:45)

Разведчики подразделения специального назначения ВВО в Забайкалье осваивают курс интенсивной подготовки

На одном из полигонов в Забайкальском крае проходят учебные сборы с разведчиками подразделения специального назначения Восточного военного округа.

На занятиях разведчики выполняют учебно-боевые задачи в условиях ведения наступательных и оборонительных действий, а также в ходе маршевой подготовки. Во время сбора командирами подразделений проводятся учебные и контрольные упражнения стрельб из ручных пулеметов, а также сдача нормативов по специальной, инженерной, медицинской подготовке, РХБ защите и связи. При этом военнослужащие совершенствуют навыки применения приборов ночного видения, современного оптического оборудования, а также специальных технических средств разведки, в том числе комплекса КРУС «Стрелец».

Помимо этого, в составе подразделений военнослужащие отрабатывают задачи по организации наблюдательных постов, разведывательных дозоров и засад, бесшумного передвижения и маскировки. Занятия проводятся в специальных маскировочных костюмах, с использованием экипировки, позволяющей в течение длительного времени выполнять задачи при низкой температуре воздуха и сильном ветре.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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