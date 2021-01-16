16.01.2021 (09:40)

Более 200 пунктов обогрева для военнослужащих ВВО активно используется на полигонах округа

Более 200 пунктов обогрева личного состава подготовлены на полигонах Восточного военного округа для военнослужащих, которые будут заниматься боевой подготовкой в зимнем периоде обучения 2021 года в полевых условиях.

Для сохранения здоровья личного состава командирам и руководителям занятий предписано контролировать время нахождения военнослужащих на открытом воздухе, в зависимости от температуры окружающей среды и погодных условий.

Так, например, наиболее низкие температуры воздуха отмечаются на полигонах Забайкальского края, Амурской области – ниже минус 35 градусов по Цельсию.

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