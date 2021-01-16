16.01.2021 (08:58)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине посетили хоккейный матч с участием островной команды

Военнослужащие отдельного батальона управления армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине посетили хоккейный матч, в котором островная команда «Сахалинские акулы» встретились на родном льду с «Динамо» из Санкт-Петербурга.

При поддержке зрителей матча, в числе которых оказались новобранцы армейского корпуса ВВО, «Сахалинские акулы» агрессивно начали встречу.

Рандеву команд получилось с минимумом заброшенных шайб. Исход противостояния решился в серии буллитов. В итоге «Сахалинские акулы» вырвали победу у питерского «Динамо» со счётом 1:0.

Военнослужащие армейского корпуса получили массу позитивных эмоций от увиденного матча и пообещали в дальнейшем посещать игры с участием островной команды «Сахалинские акулы».

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