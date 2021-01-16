16.01.2021 (09:30)
Мотострелки ВВО в Бурятии отработали ведение маневренной обороны в степной и лесостепной местности
На полигоне Бурдуны в Республике Бурятия в ходе одного из этапов тактического учения военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа отработали организацию маневренной обороны в степной и лесостепной местности.
В ходе учения военнослужащие выполнили нормативы по инженерному оборудованию оборонительных рубежей и запасных огневых позиций, используя особенности ландшафта местности.
На практической части были отработаны задачи по ведению маневренной обороны. Особое внимание было уделено организации устойчивой и непрерывной связи при активном применении условным противником средств радиоэлектронной борьбы.
В учении приняли участие более 300 военнослужащих и было задействовано около 80 единиц вооружения и военной техники.
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