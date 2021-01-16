16.01.2021 (08:50)
Связисты ВВО организовали видеоконференцсвязь в ходе комплексной тренировки в Забайкалье
Специалисты соединения управления общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, в ходе «Единого дня специалиста связи» совершили марш из пункта постоянной дислокации в указанный район. Затем осуществили развертывание полевого пункта управления.
В ходе комплексной тренировки были развернуты станции, обеспечивающие видеоконференцсвязь и электронный обмен данными.
Так, связисты выполнили обширный комплекс мероприятий по настройке радиостанций и аппаратных связи, отработали около 20 учебных задач и выполнили свыше 50 нормативов по развертыванию оборудования.
В тренировке приняли участие более 500 военнослужащих и около 100 единиц военной специальной техники связи.
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