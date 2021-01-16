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16.01.2021 (08:30)

Юнармейцы Еврейской автономии совершили краеведческий поход на берег Амура

Юнармейцы военно-патриотического клуба «Дальневосточный рубеж» Еврейской автономной области совершили пеший краеведческий поход по берегу Амура вблизи с.Радде. В состав отряда вошло 10 юнармейцев возрастом от 10 до 16 лет. Возглавил поход опытный руководитель военно-патриотического клуба.

На маршруте ребята осваивали навыки ориентирования на местности, движения по азимуту способом «большая карусель», приготовление пищи на костре и другие вопросы выживания в зимней тайге. Кроме того юные патриоты получили навыки чтения  следов.

Движение «Юнармия» в Еврейской автономной области создано более 4 лет назад и сегодня насчитывает около 800 воспитанников. Помощь в развитии движения оказывают военнослужащие соединений и частей Восточного военного округа, дислоцированные на территории региона.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Юнармия , Восточный военный округ
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