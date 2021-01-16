16.01.2021 (08:10)

Чемпионат по хоккею с шайбой завершился в армии ВВС и ПВО ВВО

Чемпионат по хоккею с шайбой среди соединений и воинских частей армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Спортивное мероприятие было приурочено памяти Героя России гвардии майора Романа Филипова.

В хоккейном турнире приняли участие около 150 военнослужащих в составе 12 команд.

Стыковые игры проходили на хоккейных коробках воинских частей, дислоцированных в Приморском крае. В финале, состоявшемся в поселке Черниговка, на Центральном стадионе встретились две самые сильные команды объединения ВВС и ПВО ВВО. Победителем турнира стала команда «Штурмовик» из г. Артема.

Команде- победителю вручили переходящий кубок объединения ВВС и ПВО ВВО по хоккею с шайбой, а призёрам-грамоты, медали и благодарственные письма.

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