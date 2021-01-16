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16.01.2021 (07:00)

Инспекторы ВАИ совместно с ГИБДД провели акцию «Ремень безопасности» в Кемеровской области

Военнослужащие военной автомобильной инспекции совместно с сотрудниками ГИБДД провели профилактическую акцию «Ремень безопасности» в Кемеровской области.

В ходе проведения акции инспекторы особое внимание уделяли использованию водителями и пассажирами транспортных средств ремней безопасности, их работоспособности и техническому состоянию.

Помимо этого, проверялись подголовники сидений, в случае если они предусмотрены конструкцией автомобиля. На развернутых мобильных постах водителям и пассажирам транспортных средств доводилась информация о важности использования ремней безопасности, а также демонстрировались видеоролики, пропагандирующие соблюдение правил дорожного движения.

Целью профилактической акции было привлечение внимания водителей к собственной безопасности и безопасности пассажиров транспортных средств.


 

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
ВАИ , Центральный военный округ , Безопасность
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