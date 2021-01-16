16.01.2021 (03:30)

На Камчатке молодые лётчики-истребители начали подготовку к самостоятельным полетам

Лейтенанты-выпускники 2020 года летных ВВУЗов, прибывшие в экипажи перехватчиков МиГ-31 смешанного авиаполка Войск и сил на Северо-востоке, приступили к подготовительным мероприятиям по самостоятельным полетам под руководством опытных летчиков.

Процесс освоения лётного мастерства происходит по испытанному годами принципу перехода от простых элементов к сложному пилотированию. Молодые пилоты и штурманы уже прошли теоретическое и практическое обучение в Государственном центре подготовки авиационного персонала в Нижегородской области. По прибытию на Камчатку, прошли курс подготовки на авиационном тренажерном комплексе и приступили к ознакомительным полетам на боевых истребителях.

На следующем этапе молодым лётчикам предстоит выполнить полёты под руководством инструкторов и отработать навыки пилотирования в различных погодных условиях. Также молодые офицеры изучают район базирования, маршруты полета и схемы захода на посадку, в том числе над водной и горной поверхностями.

Возросшая за последние годы интенсивность боевой подготовки летчиков-истребителей позволяет молодым офицерам в кратчайшие сроки войти в строй.

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