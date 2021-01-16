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16.01.2021 (05:00)

Около 100 миротворцев на наблюдательных постах в Нагорном Карабахе провакцинированы «Спутник-V»

Фото Видео

Военные медики Российского миротворческого контингента (РМК) приступили к вакцинированию миротворцев на наблюдательных постах в Лачинском коридоре и вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе.

В течение суток выездные бригады медиков РМК провели вакцинацию около 100 военнослужащих на трех наблюдательных постах в Мартунинском и Мардакердском районах Нагорного Карабаха.

Всего в Нагорный Карабах доставлено порядка 2 тысяч доз вакцины. Этого количества достаточно, для того чтобы охватить весь личный состав миротворцев. Вакцину доставили в специальных термоконтейнерах, которые обеспечивали сохранность вакцины при транспортировке.

Вакцинирование проводится в два этапа. В период с 14 по 31 января всему личному составу будет введен первый компонент вакцины, а с 1 по 28 февраля.

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Метки:
COVID-19 , Миротворец , Медицина
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