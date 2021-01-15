15.01.2021 (23:00)

Министерство обороны Российской Федерации построит новую многофункциональную арену на месте Ледового дворца спорта «ЦСКА»

Представители руководства Минобороны России провели встречу со спортивной общественностью ЦСКА и г.Москвы, в ходе которой обсудили вопросы развития спортивной инфраструктуры, а также обеспечения непрерывности тренировочного процесса воспитанников спортшкол.

«Мы сориентированы Министром обороны России и имеем его прямое поручение – все эти изменения должны быть направлены на улучшение существующих условий. То, что подлежит ремонту – отремонтировать, то, что необходимо – реконструировать, а то, что нужно построить новое – построить» - сказал в ходе встречи первый заместитель главы военного ведомства Руслан Цаликов.

Министерством обороны России ведется нацеленная работа по оценке состояния всех объектов спортивной инфраструктуры, которые будут модифицированы и приведены к соответствующим современным нормам и требованиям. Все спортивные объекты будут открыты для посещения военнослужащими, членами их семей, а также гражданскими лицами. Кроме того на базах военных спортивных объектов продолжат свою активную работу детские спортивные школы.

«Министр обороны Российской Федерации поручил составить перечень первоочередных объектов, финансирование которых мы планируем уже в этом году. В этот список войдут не только спортивные объекты Москвы. Речь также идет о Санкт-Петербурге, речь идет о Севастополе, речь идет о Чите и многих других городах. У нас есть четко обозначенные принципы – не нарушить работу ни одной спортивной школы, не нарушить работу спортивных команд» – отметил статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Николай Панков

Модифицированные объекты станут современными базами для развития армейского спорта, которые будут включать, в том числе новейшие электронные системы учёта спортивной подготовки, измерения биомеханических показателей спортсменов в период проведения спортивных занятий и другие современные разработки в сфере подготовки будущих чемпионов.

Все работы по реализации реконструкции и строительства новых объектов инфраструктуры ЦСКА в обязательном порядке будут обсуждаться со спортивной общественностью заверил Руслан Цаликов. «Чтобы эти планы реализовать в нужном направлении, конечно мы будем их обсуждать с непосредственными участниками процесса: с самими армейцами, с армейским клубом, с его активом».

В настоящее время Министерство обороны Российской Федерации приступает к реализации проекта по строительству нового современного комплекса, включающего многофункциональную арену и ряд других спортивных объектов, на месте Ледового дворца спорта «ЦСКА» и прилегающей территории.

Мультифункциональные хоккейные площадки будущего комплекса позволят обеспечить учебно-тренировочный процесс и проведение соревнований, в том числе международного уровня, включая чемпионаты мира по хоккею и фигурному катанию.

Также будет предусмотрена возможность трансформации основной арены для проведения баскетбольных, волейбольных, гандбольных матчей, теннисных турниров и других спортивных соревнований, а также культурно-массовых и концертных мероприятий.

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