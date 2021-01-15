15.01.2021 (23:40)

В Вологде открыт Дом Юнармии

В Вологде открыт Дом Юнармии, где будут проводить для школьников занятия по оказанию первой медицинской помощи, а также по ориентированию по карте. Об этом сообщил начальник муниципального штаба ВВПОД «Юнармия» Вологды, старший референт Мэра города по вопросам воспитания Сергей Голубев.

Ребята принимают участие в патриотических мероприятиях, ведут работу по сохранению мемориалов.

В планах также открытие еще одного Дома Юнармии.

«Мой путь в патриотическом движении начался с 5 класса, когда была сформирована наша команда для участия в сборах. Тогда меня выбрали командиром. На протяжении этих лет мы буквально жили патриотическими мероприятиями. С каждым из них мы набирались опыта и все больше влюблялись в это движение. После мы вступили в Юнармию. Как результат - практически вся моя команда связала свою жизнь с военной службой», - рассказала командир отряда школы № 17 Алена Синицына.

Добавим, что сейчас военно-патриотическое движение «Юнармия» в областной столице объединяет порядка 600 школьников, в учебных заведениях действует 21 юнармейский отряд. По итогам работы в 2020 году юнармейское отделение Вологды заняло шестое место в области.

Справочно:

В Домах Юнармии, а их 60, организована работа секций и кружков, где юнармейцы осваивают азы начальной военной подготовки, развивают лидерские навыки, приобретают научно-технические компетенции. На занятиях «Школы юной дипломатии», «Школы юного корреспондента» и других объединениях дополнительного образования можно не только получить специальные знания и умения, но и определиться с будущей профессией.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России и поддержано президентом Российской Федерации. Оно объединило уже более 740 тысяч детей и подростков по всей стране, региональные штабы представлены в каждом из 85 регионов России. Основная цель - вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России, ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев.

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