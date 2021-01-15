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15.01.2021 (23:33)

В Минобороны прошло совещание по внедрению новых способов ведения боевых действий в систему боевой подготовки ряда подразделений

В Министерстве обороны прошло совещание по развитию новых способов ведения боевых действий и их внедрению в систему боевой подготовки ряда подразделений.

Разработки зарубежными и отечественными научными заведениями обнаружителей лазерного облучения и оптико-электронных средств наблюдения с функцией обнаружения целей привели к необходимости внесения изменений в способы действий подразделений, в экипировку которых входят данные приборы.

В ходе совещания, посвященного новой технике обнаружения целей и новым способам действий войск заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров заслушал специалистов Сухопутных войск, Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации и представителей промышленности. Они доложили об отечественных разработках в данной сфере, а также о преимуществах, которые дадут подразделениям разведки новые образцы.

По итогам совещания замглавы военного ведомства поручил провести сравнительные, а затем войсковые испытания представленных образцов, сделав акцент на их надежность, функционал и автономность.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Перевооружение
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