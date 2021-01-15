15.01.2021 (22:30)

В Военной научной библиотеке Генерального штаба ВС РФ открылась книжная выставка «История русского Генерального штаба»

В Военной научной библиотеке Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации открылась книжная выставка «История русского Генерального штаба». На ней представлены 52 раритетных издания из фонда библиотеки по созданию Генерального штаба и военной истории Русской армии.

Центральное место занимают книги «Столетие военного министерства. Главный Штаб. Исторический очерк». В 1902 году в связи со 100-летием создания министерств император Николай II отдал распоряжение о написании книг, посвященных истории деятельности этих ведомств.

Военному министру Д. Скалону было поручено составить историю военного министерства. Издание начинается с краткого очерка о деятельности Вооруженных Сил в России до создания министерства, история русского Генерального штаба со времени его образования, рассказывается о неоднократном изменении его названия, организационной структуры, системы подчиненности штаба в общей системе высшего военного управления страны, а завершается событиями начала XX века. Издание вышло в 13 томах. В него вошли выписки из архивных документов приказов, писем, отчетов. Издание иллюстрировано портретами монарших особ, выдающихся государственных и военных деятелей.

Большой интерес вызывают книги профессоров Николаевской академии Генерального штаба М. Газенкампфа, П. Гейсмана, Н. Головина, В. Баскакова о работе Генерального штаба. Книги уникальны и имеют дарственные надписи авторов.

На выставке представлены редкие книги такие, как «Полное собрание законов Российской империи с 1649 г.» (1830 года издания), «Учреждение для управления большой действующей армии», подписанное Военным министром Барклаем де Толли (1812 года издания), в котором определялись права и обязанности Главнокомандующего, высших воинских начальников и штат Полевого штаба. Также представлена рукописная книга «Руководство чиновникам Генерального штаба» (1809 года издания).

Труды советских военачальников Б. Шапошникова «Мозг армии», Г. Жукова «Воспоминания и размышления», К. Мерецкова «На службе народу», С. Штеменко «Генеральный штаб в годы войны» дают представление о структуре Генерального штаба как органа верховного главнокомандования и о сущности его работы, требованиях, предъявляемых современной войной к полководцу, к органам оперативного управления и их работникам. Также говорится о функциональной деятельности Генерального Штаба по подготовке экономики страны к войне.

Выставка будет работать до 25 января.

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