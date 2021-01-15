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15.01.2021 (21:40)

Коллекция военной техники парка «Патриот» пополнилась новыми экспонатами

Музейный комплекс – площадка № 1 Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» пополнился новыми экспонатами, в том числе полностью отреставрированным немецким танком времен Второй мировой войны Pz.Kpfw. III.

В павильонах, расположенных на территории комплекса, работают исторические экспозиции авто- и бронетехники, самолетов, техники Воздушно-десантных войск, Космических войск и войск противовоздушной обороны, в открытом доступе экспонируются трофеи сирийской армии.

На открытых площадках Музейного комплекса представлено свыше 260 образцов советской и российской авиационной, бронированной, бронетанковой и специальной техники последних десятилетий.

Кроме того, посетители парка в «Партизанской деревне» могут погрузиться в суровый быт защитников Отечества в период Великой Отечественной войны.

Добраться до парка «Патриот» можно на личном автомобиле, а также на общественном транспорте:

- расписание движения автобусного маршрута 75К (ст. Голицыно – Парк «Патриот»): 07:30, 08:30, 09:40, 10:40, 11:40, 12:40, 14:10, 15:10, 16:10, 17:10, 18:00, 19:10;

- расписание движения автобусного маршрута 60к (ст. Селятино – Парк «Патриот»): 08:15, 10:15, 13:05, 16:00, 18:15;

- расписание движения автобусного маршрута 75К (ст. Кубинка – Парк «Патриот»): 07:30, 08:40, 09:50, 11:00, 12:20, 15:00, 16:10, 17:20, 18:30, 19:40.

По парку можно передвигаться на личном транспорте. Для удобства посетителей у каждого объекта расположены специализированные стоянки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-патриотическое воспитание , Парк Патриот
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