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15.01.2021 (21:30)

Впервые в истории России в небо одновременно поднялись шесть военно-транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан»

Сегодня в Брянской области проведены первые в этом году совместные учебно-тренировочные полеты экипажей Сещинского и Тверского авиационных полков с участием одновременно шести стратегических военно-транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан».

Полеты проводились на высоте свыше 4 тыс. метров, общая протяженность маршрута составила более 600 км, средняя скорость самолетов — 500км/ч.

Целью учебно-тренировочных полетов являлось совершенствование навыков молодых экипажей военно-транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан» в одновременной переброске на большие расстояния личного состава воинских подразделений со штатным вооружением и военной техникой.

В ходе полетов экипажи военно-транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан» отрабатывали взлет, посадку, полеты по маршруту. Полеты проходили в сложных метеоусловиях в виде осадков, низкой облачности и сильных порывов ветра.

Полеты проводились под руководством командующего военно-транспортной авиацией Воздушно-космических сил генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова с привлечением руководящего состава командования ВТА и 12-й военно-транспортной авиационной дивизии.

Справочно:

Самолет Ан-124-100 «Руслан» может поднимать в воздух более 120 тонн груза и совершать полет на расстояние свыше 7 тыс. километров, в т.ч. одновременно брать на борт до восьми единиц автобронетанковой техники или до 500 человек личного состава.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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