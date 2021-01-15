Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.01.2021 (21:15)

В Волгоградской области завершилось тактическое учение с подразделениями Камышинского десантно-штурмового соединения

На полигоне Камышинский в Волгоградской области завершилось тактическое учение с подразделениями Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения.

В ходе практической части мероприятия десантники, совершив рейд на штатной технике в тыл условного противника, заняли выгодный рубеж, параллельно отразив нападение диверсионно-разведывательных групп, воздушного противника и уничтожив выявленные объекты, разгромили противника и заняли выгодные рубежи, удерживая их до подхода основных сил соединения.

В ходе практической части учения был проведен этап боевой стрельбы из штатного вооружения боевых машин десанта БМД-2КА-У, танков Т-72Б3, гранатометов, снайперского вооружения и стрелкового оружия, в том числе из новейших автоматов АК-12, поступивших на вооружение соединения в прошлом году.

Показав высокую боевую выучку и профессионализм, десантники успешно справились со всеми поставленными задачами.

Всего к учению привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано около 40 единиц военной и специальной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
С зенитчиками Ленинградской армии ВВС и ПВО проводится предстрельбовая подготовка для допуска к учениям с боевой стрельбой
В Подмосковье новобранцы танковой армии ЗВО впервые выполнили стрельбу штатным снарядом из танков Т-80У
Артиллеристы отдельной танковой бригады ЗВО в Нижегородской области провели боевые стрельбы из 120-мм минометов «Сани»
Более 6 тыс. военнослужащих танковой армии ЗВО в пяти регионах России участвуют в первых отборочных этапах АрМИ-2021

Метки:
Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false