15.01.2021 (20:55)

В 2021 году в Сухопутных войсках будет проведено 13 всеармейских конкурсов и состязаний по полевой выучке

В 2021 году в Сухопутных войсках будет проведено 13 всеармейских конкурсов и состязаний по полевой выучке среди мотострелковых, танковых, разведывательных подразделений, подразделений ракетных войск и артиллерии и войсковой противовоздушной обороны.

Кроме того, запланирована подготовка и участие военнослужащих соединений и воинских частей Сухопутных войск в семи международных конкурсах в рамках АрМИ-2021, организуемых Главным командованием Сухопутных войск.

В воинских частях и соединениях уже стартовал отбор военнослужащих, расчетов и экипажей боевых машин на конкурсы «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Чистое небо», «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж», «Отличники войсковой разведки» и «Конный марафон».

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