15.01.2021 (20:22)

Танкисты армейского корпуса Балтийского флота исполнили новогоднее желание калининградского подростка Максима

В танковом полку армейского корпуса Балтийского флота исполнили желание 12-летнего мальчика Максима, воспитанника Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда», который захотел узнать, что из себя представляет настоящий боевой танк.

В парке боевых машин гостя встретил командир танкового взвода лейтенант Максим Карталов, который рассказал тезке об основных характеристиках танка Т-72Б3М, его боевых возможностях и преимуществах перед аналогичными боевыми машинами иностранных государств. Затем экскурсия продолжилась внутри танка. Сначала Максим попробовал себя на месте механика-водителя, где живо представил, как он управляет боевой машиной. Ознакомившись с теорией управления танком, будущий защитник Отечества сделал вывод, что для этого необходимо иметь хорошую физическую форму.

После этого командир танкового взвода уступил подопечному свое место, где ответил ему на все интересующие вопросы. Вместе с командиром они осуществили давние мечты Максима — запуск мощного танкового двигателя и прицеливание через обновленный прицел «Сосна-У» главного оружия Т-72Б3М — 125-миллиметровой гладкоствольной пушки с улучшенной баллистикой и ресурсом. Кроме этого, Максим узнал, где в танке находится боезапас, чем вооружены танкисты, где хранится их личное оружие, и как они связываются между собой.

Сам Максим в конце сказал, что хочет в дальнейшем осваивать военную специальность, и после этой экскурсии оно только усилилось. Заместитель командира по военно-политической работе танкового полка подполковник Николай Ширинов ответил гостю, что с ждёт его в образцовой танковой части армейского корпуса Балтийского флота после окончания школы и военного училища.

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