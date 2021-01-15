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15.01.2021 (19:00)

Более 100 курсантов Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ в Ейске примут Военную присягу

Завтра более 100 курсантов учебного батальона Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации Военно-Морского Флота (ВМФ) в Ейске (Краснодарский край) примут Военную присягу.

На протяжении трёх месяцев курсанты пройдут обучение в соответствии с планом подготовки младших авиационных специалистов для соединений морской авиации по четырем военно-учетным специальностям, связанным с применением наземных средств обслуживания авиационной техники и средств поиска и поражения подводных лодок. В апреле назначенная экзаменационная комиссия детально оценит уровень полученных курсантами отдельного батальона знаний и навыков, после чего они будут направлены в части морской авиации флотов ВМФ России для дальнейшего прохождения службы.

Справочно:

Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ предназначен для теоретического обучения военных специалистов по программам дополнительного профессионального образования и практического переучивания специалистов морской авиации флота, обеспечения испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники ВМФ, подготовки младших военных специалистов, организации и обеспечения подготовки национальных военных кадров и технического персонала иностранных государств.

В настоящее время Центр представляет из себя военную организацию, осуществляющую образовательную деятельность и включающую в себя 8 основных и 22 подразделения обеспечения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот
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