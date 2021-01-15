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15.01.2021 (20:45)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие с отделением огневой поддержки

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие по огневой подготовке с отделением огневой поддержки.

В рамках занятия на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ военнослужащие отработали действия по оборудованию и маскировке своих позиций, а также провели разведку объектов условного противника и определили классификацию целей по важности и дальность до них.

В ходе мероприятия военнослужащие выполнили стрельбы в условиях городского боя из крупнокалиберного пулемета НСВ-12,7 «Утёс» по мишеням, имитирующим живую силу, легкобронированную технику и беспилотные летательные аппараты противника.

Занятие с личным составом отделения огневой поддержки ОГРВ ПРРМ носило плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка , Специальная подготовка , Приднестровье
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