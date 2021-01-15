15.01.2021 (20:30)

С зенитчиками Ленинградской армии ВВС и ПВО проводится предстрельбовая подготовка для допуска к учениям с боевой стрельбой

С боевыми расчётами зенитных ракетных полков Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ВВС и ПВО) проводится предстрельбовая подготовка для допуска к учениям с боевой стрельбой.

Военнослужащим предстоит сдать теоретические зачёты на определение входного уровня знаний, участвовать в ежедневных занятиях и проводить самостоятельную подготовку по основным дисциплинам: тактической, технической, специальной и ракетно-стрелковой подготовке.

В ходе практической части ракетчики будут отражать воздушные налёты условного противника, которые включают в себя одновременное воздействие на зенитную ракетную систему целей, представляющих повышенную сложность для боевых расчётов: высокоманевренных, сверхскоростных, баллистических и целей, летящих на предельно-малых высотах. В качестве целей на полигонах применяются ракеты-мишени «Армавир-М», «Пищаль», «Стриж», «Кабан» и «Фаворит».

В конце курса подготовки будет проведён экзамен на допуск в состав боевых расчётов зенитных ракетных полков. В конце марта боевым расчётам из Ленинградской области предстоит показать свои навыки в ведении противовоздушного боя в ходе тактического учения с боевой стрельбой на полигоне Ашулук в Астраханской области.

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