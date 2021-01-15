15.01.2021 (20:00)

В Подмосковье новобранцы танковой армии ЗВО впервые выполнили стрельбу штатным снарядом из танков Т-80У

В Московской области на полигоне Головеньки военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО), призванные на военную службу осенью прошлого года, впервые провели боевые стрельбы штатным снарядом из танков.

Танкисты вели огонь из 125-мм пушек танков Т-80У по статическим мишеням, имитирующих бронированную технику противника. Особенностью стрельб стало время появления мишеней, они находились в поле не более 70 секунд. За это короткое время наводчикам было необходимо обнаружить цели, навести пушку и произвести выстрел.

Командирам танков предстояло уничтожить низколетящие летательные аппараты условного противника на расстоянии от 600 до 1200 метров из крупнокалиберных пулеметов «Корд».

На завершающем этапе учения танкисты совершили 40-километровый марш, преодолев на пути более 20 естественных и искусственных препятствий, в том числе брод, противотанковый ров и колейный мост.

Всего в занятиях по боевой подготовке приняло участие около 150 военнослужащих, было задействовано более 40 единиц вооружения, военной и специальной техники Кантемировской танковой дивизии танкового объединения ЗВО.

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