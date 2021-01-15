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15.01.2021 (19:45)

Артиллеристы отдельной танковой бригады ЗВО в Нижегородской области провели боевые стрельбы из 120-мм минометов «Сани»

В Нижегородской области на полигоне Мулино военнослужащие отдельной танковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках занятий по сплачиванию артиллерийских взводов провели боевые стрельбы из 120-мм минометов «Сани».

Особенность стрельб — применение артиллеристами переносных радиолокационных комплексов разведки и контроля стрельбы «Аистёнок». Новейшие комплексы позволили артиллеристам обнаружить минометные позиции условного противника в трех километрах от огневого рубежа. По полученным разведданным военнослужащие нанесли удар из минометов и уничтожили огневые позиции условного противника.

Всего в стрельбах приняли участие более 130 военнослужащих, было задействоано свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники отдельной танковой бригады танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Артиллерия , Западный военный округ , Боевая подготовка
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