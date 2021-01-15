15.01.2021 (19:15)

Более 6 тыс. военнослужащих танковой армии ЗВО в пяти регионах России участвуют в первых отборочных этапах АрМИ-2021

На более чем семи полигонах, расположенных в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях, свыше 6 тыс. военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) участвуют в первых отборочных этапах Армейских международных игр–2021.

Всего армия будет представлена более чем в 24 отборочных конкурсах таких, как «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Снайперский рубеж», «Отличники войсковой разведки», «Уверенный прием», «Безопасная среда», «Инженерная формула», «Полевая кухня», «Рембат», «Мастера автобронетанковой техники», «Военно-медицинская эстафета» и многих других.

В отборочных этапах задействовано более 1,5 тыс. современных образцов вооружения, военной и специальной техники, стоящей на вооружении гвардейской танковой армии ЗВО.

Для подготовки команд военнослужащие, которые уже участвовали в Армейских международных играх, передают свой опыт для достижения более лучших результатов.

До конца июня будет проведено пять отборочных этапов. В январе — в воинских частях, в феврале — в соединениях, в марте — в объединениях, в апреле — в военных округах и мае–июне пройдут всеармейские отборочные соревнования, по итогам которых будут сформированы сборные команды для участия в АрМИ-2021 от Вооруженных Сил Российской Федерации.

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